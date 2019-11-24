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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

24.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:13Doğu Anadolu'da soğuk hava
Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2, Erzurum ve Kars'ta eksi 5, Iğdır'da eksi 6, Ağrı'da eksi 9, 'da eksi 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 8, Ağrı ve Iğdır'da 9, Kars'ta 7 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 13,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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