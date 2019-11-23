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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın kuzey yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; 'da eksi 2, Erzurum ve Iğdır'da eksi 6, Ağrı'da eksi 8, Kars'ta eksi 13, 'da eksi 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 10, Ağrı ve Iğdır'da 8, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 7 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Yalnızçam'da sıfırın altında 14 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 13,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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