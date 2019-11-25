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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

25.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın güney yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; 'da eksi 3, ve Iğdır'da eksi 4, Ardahan ve Ağrı'da eksi 6, Kars'ta eksi 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 7 Iğdır'da 8, Ardahan'da 2, Kars'ta 3 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Pasinler'de sıfırın altında 9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 13 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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