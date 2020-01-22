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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

22.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:31
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
genelinde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık ilçesinde ise kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi ve doğal güzellikler hayran bıraktırıyor.
İlçede bir süre önce etkili olan kar yağışıyla Dağları, meşe ormanları, tarihi koç başlı mezarlar, yöresel mimariyle inşa edilmiş toprak evler ve Munzur Çayı üzerinde kurulu asma köprüler beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi ve doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Tunceli, Munzur, Güncel

Kaynak: AA


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