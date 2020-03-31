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Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor

Kent merkezinden genel ve detay drone görüntüsü Cumhuriyet meydanından görüntü Belediye ve polis ekiplerinin vatandaşlara evde kal çağrısı yapması Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının...

31.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:51
Kent merkezinden genel ve detay drone görüntüsü
Cumhuriyet meydanından görüntü
Belediye ve polis ekiplerinin vatandaşlara evde kal çağrısı yapması
Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor
ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.
Erzincan
Erzincan'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Fevzipaşa ve Ordu caddelerinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak alanları boş bıraktı.
Kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri güvenlik kuvvetleri tarafından gideriliyor.
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Doğu Anadolu’da vatandaşlar ’Evde kal’ çağrısına uymaya devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor
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