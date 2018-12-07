Doğu Anadolu'da Yağış Beklentisi

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Van
, Hakkari
ve Bitlis
illerinde yağmur, karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın güneyi sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Bitlis'te 4, Muş
'ta 7 ve Hakkari'de 1 derecede olarak ölçüldü. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde, güney ve doğu yönlerde hafif, zamanla orta kuvvette esecek.
07 Aralık 2018 Cuma 12:11