Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.Gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak.Günün en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 derece olacak.Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.Hakkari için kuvvetli yağış uyarısıYağışlar Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari genelinde 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il merkezine bağlı 12 köy, 23 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy, 5 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.