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Doğu Anadolu'da yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

28.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:34Doğu Anadolu'da yağış uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki , , ve için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve karlı olacak.

Bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, günün en yüksek sıcaklığı Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 5 ve Hakkari'de 7 derece olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu aralıklı yağmurlu ve rüzgar, batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Açıklamada ayrıca yüksek kesimlerde kar beklenildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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