Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Anadolu'da yağmur bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde aralıklı yağmur beklendiği bildirildi.

31.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:21
Doğu Anadolu'da yağmur bekleniliyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde aralıklı yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum , Erzincan , Tunceli , Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan'da sıfır, Erzincan'da 6, Tunceli'de 5, Kars'ta eksi 2, Ağrı'da 1, Iğdır'da 7 derece.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise; Erzincan ve Tunceli'de 13, Erzurum'da 9, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 10, Iğdır'da 20 derece. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da yağmur bekleniliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haberler
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı Haberler
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: FETÖ, itirafçı olmaya karar veren mahrem imamı yurt dışına kaçırmak istemiş - Haber 11:06: Avrupa'da en fazla yaşlı nüfus İtalya'da - Haber 11:06: ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN ÖLÜMÜNÜN 5'İNCİ YILINDAKİ ANMA PROGRAMI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ - Haber 11:06: Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 11:06: Türkiye'den Irak'a koronavirüsle mücadelede sağlık malzemesi desteği - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber