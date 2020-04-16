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Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur beklendiği bildirildi.

16.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:58
Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum , Erzincan , Kars ve Ardahan 'da aralıklı yağmurlu, yağmurun öğlen saatlerinden akşama kadar bölge genelinde etkili olacağı öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ve Iğdır'da 17, Ağrı ve Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da ise 8 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel
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