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Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

26.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:28 Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin yoğun kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren Doğu bölgelerimizde (Tunceli, , Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari) görülecek yağışların 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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