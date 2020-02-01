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Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Iğdır'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

01.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:52
'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan kara yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Ekiplerin, kar küreme çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi
Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Sabah, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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