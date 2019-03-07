Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 ilde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Bölge genelinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam yoğun kar yağışı, Erzurum
kent merkezi dahil tamamını beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığını sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.
Cadde ve sokaklardaki sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zor anlar yaşadığı kentte, bazı vatandaşlar da kar yağışını fırsat bilerek öz çekim yaptı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kars
Kars'ta etkili olup şehri beyaz örtü ile kaplayan kar yağışının yanı sıra soğuk hava ve sis de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde etkili başlayıp halen yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar ve soğuk havadan dolayı tamamen karla kaplanan ildeki binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, sürücüler ve yayalar, karla kaplanan yollarda güçlükle ilerleyebildi.
Vatandaşların çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizlemeye çalıştığı şehirde, Kars Belediyesi
ve Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.
Ağrı
Ağrı'da ise devam eden yoğun kar dolayısıyla Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.
Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanlarında iş makinesi desteğinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı olan bazı köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
Ardahan
Ardahan kent merkezinde de sabah saatlerinde başlayıp kısa sürede yoğunlaşan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini azalttı.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar yağışı sebebiyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kar, Güncel
Kaynak: AA