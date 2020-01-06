Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı - Haber

Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

06.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:42 Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
, ve 'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da önceki gün yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan birçok mahalle yolu ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halen kapalı olan 9 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da ise etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kentin ilçelerinden Refahiye'de 14, İliç'de 24, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 5, Çayırlı'da 5, Kemah'da 13 ve Tercan'da 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerine bağlı karla mücadele ekipleri, 7 ekip, 9 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 3 kepçe ile bu kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Tunceli'de de hafta sonu kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yer yer tipi oluşması çalışmaları güçleştiriyor.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:59   Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Haber
11:58   DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber
11:58   TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI - Haber
11:58   Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haber
11:53   Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
6.01.2020 12:04:49