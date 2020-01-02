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Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

02.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:20 Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, ve 'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşamdan itibaren Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır'da aralıklı yağış görülecek. Yağışlar, Iğdır'da karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Erzurum'da 9, Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Iğdır'da 5, Tunceli'de sıfır, Erzincan'da ise 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır ve Erzincan'da 7, Tunceli'de 4, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 1, Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.
Bölgedeki yağışlar sonrası kar kalınlığı Ağrı'da 10, Kars'ta 7, Erzurum'da 4, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 48, Palandöken'de 30, Ergan'da 28 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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