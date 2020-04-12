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Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

12.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:18
Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren de Ağrı ve Iğdır 'da hafif sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan'da 5, Erzurum'da 4 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 19, Erzincan'da 14, Ağrı'da 11, Erzurum'da 10, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Ağrı, Güncel
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