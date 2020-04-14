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Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

14.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:36
Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Tunceli 'de 6, Erzincan ve Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Ağrı'da 4 ve Erzurum 'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 21, Erzincan ile Iğdır'da 19, Ağrı ile Erzurum'da 14 ve Kars ile Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Tunceli, Güncel
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