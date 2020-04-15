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Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

15.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan 'da 6, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum 'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ile Kars'ta 17, Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel
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