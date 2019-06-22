22.06.2019 11:32
Haberler » Güncel » Haber

Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi 'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede sabah Ardahan çevresi, öğlen saatlerinden itibaren de Erzurum , Erzincan , Ağrı ve Kars 'ta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır ve Tunceli 'de 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı ve Erzincan'da 29, Erzurum'da 25, Ardahan 24 ve Kars'ta 23 derece olması tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Ağrı , Erzincan , Erzurum , Ardahan , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:16 Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
12:16 MERSİN Tüfekle karpuz kavun nöbeti
12:16 MERSİN Volkan Konak Mersin'i salladı
12:16 Samsun Terme'de sel etkili oldu-3
12:16 TRABZON Karadeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyor
12:16 Kocaeli'de cinayet
12:16 Adana ve Mersin için sağanak uyarısı