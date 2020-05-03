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Doğu Anadolu'daki 5 ilde sessizlik hakim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'un yanı sıra Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Doğu Anadolu'daki 5 ilde sessizlik hakim
03.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:24
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'un yanı sıra Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekipleri, kentin girişleri ile şehir merkezindeki sokaklarda olan vatandaşlara ve araç sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, durdurdukları araçlardakiler ile vatandaşların görev kartlarına bakarak kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol ediyor.
Öte yandan fırıncılar kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için araçlarla mahallelerde ekmek dağıtımını sürdürüyor.
Kars'ta Kazım Karabekir ve Faikbey Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, vatandaşların çağrılara uymasıyla boş kaldı. Polis ekipleri, kente giriş ve çıkışlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ardahan'da ise Kongre Caddesi ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kent genelinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.
Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentte, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.
Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde de sessizlik hakim. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.
Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatleri arasında polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ise vatandaşların ateşi ölçülüp kimlik kontrolü yapıldıktan sonra izin veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, Güncel, Haber

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