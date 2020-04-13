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Doğu Anadolu'daki 5 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

13.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:16
Doğu Anadolu'daki 5 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan 'da 9, Erzurum'da 7 ve Ağrı ile Erzincan 'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli ile Erzincan'da 18, Iğdır'da 16, Ağrı ile Erzurum'da 11 ve Kars ile Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel
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