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Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

28.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:16Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

, Ardahan, , , Iğdır ve 'da gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar, Tunceli'de ise yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars ile Iğdır'da 2, Ardahan'da 1, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Tunceli ile Erzincan'da ise 4 derece olarak kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 7, Ağrı'da 6, Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kent merkezlerinde kar kalınlığı Kars'ta 2, Erzurum ile Ağrı'da 1 santimetre ölçüldü.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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