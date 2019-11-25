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Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

25.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:48Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
Bölgede gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer pus bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere 'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzurum, Tunceli ve Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.
Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen
Öte yandan, bölgede özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında kırağı oluştu.
İlçedeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni çevreleyen sarıçam ormanlarında kırağı dolayısıyla oluşan kartpostallık görüntüler, drone ile havadan görüntülendi.
Kent merkezinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, ağaçlarda, bitkilerde kırağı oluştu.
Bazı vatandaşlar, araçlarını donmaması için battaniye ve brandayla örterek, soğuktan korumaya çalıştı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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