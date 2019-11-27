Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'daki 7 ilde karla karışık yağmur etkili olacak - Haber

Doğu Anadolu'daki 7 ilde karla karışık yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

27.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:44Doğu Anadolu'daki 7 ilde karla karışık yağmur etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bölgede, , Erzurum, , , Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar etkili olacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 6, Tunceli'de 5, Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Tunceli'de 8, Ağrı ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 6, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kars'ta kar yağışı
Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar dolayısıyla ağaçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlardan Tarık Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin geldiğini hissetmeye başladıklarını belirterek, "Sarıkamış kristal karı ile güzel, biz de kar yağışının gerçekleşmesini bekliyorduk. Böyle devam ederse önümüzdeki günlerde kayak tesisleri açılacak. Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.
Öte yandan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisindeki dere de soğuklar dolayısıyla tamamen dondu. Buzla kaplanan ve travertenleri andıran dere güzel görüntüler oluşturdu.
Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde ise çocuklar, soğuk hava nedeniyle buz tutan dere üzerinde kayarak oyun oynadı.

Ardahan, Tunceli, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51 Torunu için 70 yaşında model oldu
10:50 Otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı
10:50 Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular
10:50 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
10:50 Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:11 Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:32 Bakan Varank, "Meclis'e Mercedes'le geldiniz" diyen HDP'li Paylan'a cevap verdi: Benim aracım hibrit
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 10:51:25