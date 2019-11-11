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Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

11.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:40Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesi, ilk ışığın alınacağı 2020 yılının sonunu iple çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde başarıyla yürütülen DAG Projesi sayesinde, Türkiye'nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği büyük gözlemevi altyapıları ve üst yapılarıyla birlikte kurulmaya devam ediyor.

Projede üçüncü kısma ulaşan mühendisler bu aşamada 4 m'ye kadar olan bütün ayna ve uzay - uydu ekipmanlarının kaplanacağı Ayna Kaplama Sistemi'nden (AKS) oluşan Projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. - ERZURUM

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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