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- Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor

- Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyorERZURUM - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi çalışmalarında...

11.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:55
- Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
ERZURUM - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi çalışmalarında sona geliniyor.
Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesi, ilk ışığın alınacağı 2020 yılının sonunu iple çekiyor.
Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygu ediyor.
Projede üçüncü kısma ulaşan mühendisler bu aşamada 4 m'ye kadar olan bütün ayna ve uzay - uydu ekipmanlarının kaplanacağı Kaplama Sistemi'nden oluşan AKS Projesini hayata geçirmeye çalışıyor.
- Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor

Türkiye, Ayna, Genel

Kaynak: İHA


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