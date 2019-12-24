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Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'da yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

24.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52 Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'da yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de devam eden yağışlar bu geceden itibaren etkisini artıracak. Yarın gece saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Bununla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Batı Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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