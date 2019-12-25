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Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

25.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29 Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, , , Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği olacağı bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan ve Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Erzincan'da 6 derece ölçülürken diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 4, Iğdır'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 43, Konaklı'da 6, Sarıkamış Cıbıltepe'de 25 santimetre olarak ölçüldü. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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