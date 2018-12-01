Doğu Anadolu İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Hakkari
, Van
, Bitlis
ve Muş
çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur
ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmezken rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.
Dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Bitlis'te 3, Hakkari'de 0, Muş'ta 5 ve Van'da 7 derece ölçülürken bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van'da 10, Bitlis'te 8, Hakkari'de 8 ve Muş'ta 9 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu, yağmurlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3-5 (20-40 km/sa) yer yer 6 kuvvetinde, görüş iyi, yağış anında orta seviyelerde olması bekleniyor.
Yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bitlis,Hakkari,Van
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:01