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Doğu Anadolu illerinde kar yağışı

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

04.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:23
kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Ardahan
Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüye büründü. Araçların üstü karla kaplandı.
iş yerini açan esnaf, işe ilk olarak dükkanının önünde kar temizliğiyle başladı.
Vatandaşlardan Asker Yıldırım, Ardahan'ın her zaman olduğu gibi bugün de beyaz gelinliğini giydiğini belirterek, "Bu yıl geçte olsa kar yağdı. Bundan sonra kar yağışı beklenen bir durum." dedi.
Doğu Anadolu illerinde kar yağışı

Ardahan, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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