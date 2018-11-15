Doğu Anadolu Kar Altında

Doğu Anadolu Bölgesi
kar yağışının etkisi altına girdi. Kar
ve tipi dolayısıyla bölgede çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bayburt
'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır
çevrelerinde yağmur, Erzurum
, Erzincan
, Kars
, Ağrı
ve Ardahan
çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyuruldu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti. Yetkililer ayrıca bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının bugün öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı; beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu Erzurum, Sarıkamış
, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken Erzurum'da termometreler sıfır dereceyi gösterdi.
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI Türkiye
'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Ağrı ile Van
arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü. Sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bu durum, çoğunluğu ağır tonajlı birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu. Yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı. Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt- Çaldıran
karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığındı.
KAR YAĞIŞI KOP DAĞI'NDA ARAÇLARI MAHSUR BIRAKTI Bayburt-Erzurum Karayolu Kop Dağı
geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araçları mahsur bıraktı, ulaşımın aksamasına sebep oldu. Erzurum güzergahından Bayburt istikametine giden çok sayıda araç yoğun kar yağışı nedeniyle, Kop Dağı çıkışında mahsur kaldı. Kop Dağı'nda yaşanan kar engelinde herhangi bir kazanın yaşanmadığı, karayolu ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışması yaptıkları belirtildi.
KARS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİDEN 71 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar, gece tipiye dönünce hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden 71 köy yolu kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı. Öte yandan kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan da çocukların eğlencesi oldu. Digor
ve Sarıkamış'ta okula giden çocuklar kar yağışı altında bol bol kar topu oynadı. Kar yağışından mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, bol bol arkadaşlarıyla kar altında kar topu oynayarak eğlendi.
(İHA)
Kars,Erzurum,Bayburt,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 10:31