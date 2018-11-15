Doğu Anadolu kar altında... Bayburt'ta eğitime kar engeli

15 Kasım 2018 Perşembe 10:54



15 Kasım 2018 Perşembe 10:54

Doğu Anadolu kar altında... Bayburt'ta eğitime kar engeliERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Kar ve tipi dolayısıyla bölgede çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyuruldu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti.Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının bugün öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı; beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı."Çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı"Yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu Erzurum, Sarıkamış, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken Erzurum'da termometreler sıfır dereceyi gösterdi."Bayburt'ta eğitime kar engeli"Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün bir günlüğüne eğitime ara verildi.Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi."Tendürek Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı"Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı.Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü.Sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bu durum, çoğunluğu ağır tonajlı birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.Yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt-Çaldıran karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığındı."Kar yağışı kop dağında araçları mahsur bıraktı"Bayburt- Erzurum Karayolu Kop Dağı geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araçları mahsur bıraktı, ulaşımın aksamasına sebep oldu.Erzurum güzergahından Bayburt istikametine giden çok sayıda araç yoğun kar yağışı nedeniyle, Kop Dağı çıkışında mahsur kaldı. Kop Dağında yaşanan kar engelinde her hangi bir kazanın yaşanmadığı, karayolu ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışması yaptıkları belirtildi.