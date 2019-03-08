Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" Açıldı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Uluslararası rekabetin hakim olduğu bu yüzyılda öğrencileri bir kapıdan alıp 4 veya 5 sene sonra öbür kapıdan eline diploma vererek yollayacağımız bir kurum ile dünyayla rekabet edemeyiz." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı", Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki törenle açıldı.Salim Atay, açılışta yaptığı konuşmada, fuarlar ile sembolik, geçici gündeme yönelik bir şey yapmadıklarını, yıllardır süren bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. Ülke vatandaşlarının her birinin yetenek olduğuna inandıklarını aktaran Atay, "Gençlerimiz kendilerini yetenek olarak algılayıp bu şekilde davransınlar. İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençlerle ilgili tek uygulama bu tür fuarlar değil, geliştirdiğimiz tek araç da bu değil." diye konuştu.Atay, kariyer fuarında Türkiye'nin en büyük markalarının yanı sıra Erzurum'un yerel markaları ile kamunun ulusal ve uluslararası ölçekli birimlerinin bulunduğunu dile getirerek fuarların gençlere staj, yarı zamanlı iş fırsatı, projelerin paylaşılıp destek aranabilecek ve fırsatlar sağlanabilecek yerler olduğunu aktardı.Türkiye'de işsizliğin azlığı veya çokluğunun sürekli olarak speküle edildiğine dikkati çeken Atay, şöyle devam etti:"Dünyada bugün çok beğendiğimiz veya kendimizle mukayese ettiğimiz ekonomiler var. Orada bir üniversite mezunu işe girebilmek için ortalama kaç başvuru yapıyor biliyor musunuz, ben size söyleyeyim, 25 ile 34 arasında başvuru yapıyor, bizde ise 9 ile 11. Biz yeterince iş aramıyoruz, gayret etmiyoruz. Biz 1 trilyon dolara yakın gayri safi milli hasıla üreten 82 milyonu aşkın nüfuslu büyük ve güçlü ülkeyiz. Siz zannediyor musunuz bizden daha çok gayri safi milli hasıla üreten, teknolojisi daha gelişmiş olan, bilimde daha ileri olduğunu düşündüğümüz ülkelerde insanlar okulu bitirir bitirmez patır patır işe giriyorlar, yok böyle bir şey. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça rekabet artar. O zaman daha çok çalışmamız ve gayret etmemiz lazım."Bu fuarların Türkiye'nin 8 bölgesinde bu yıl 87 üniversitenin kendi içinde kümelenmesi sonucunda yapılan faaliyetler olduğunu bildiren Atay, bu faaliyete 1300 civarında şirketin de katıldığını anlattı.Atay, bütün üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu fuara katılan 12 rektörümüze sesleniyorum, üniversitelerinizde kariyer merkezi yoksa lütfen biran önce kurun. Uluslararası rekabetin hakim olduğu bu yüzyılda öğrencileri bir kapıdan alıp 4 veya 5 sene sonra öbür kapıdan eline diploma vererek yollayacağımız bir kurum ile dünyayla rekabet edemeyiz. O çocukların nereye gittiklerini, ne iş yaptıklarını, ne kadarının aldığı eğitime uygun işlerde çalıştığını da bilmek zorundayız. Biz İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu konuda gerekli çalışmayı yaptık, yakında rektörlerimize de bunu duyuracağız."Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da açılışta birer konuşma yaptı.AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arslan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çeşitli üniversitelerin rektör ve akademisyenler ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda daha sonra açılış kurdelesi kesilerek fuar alanı gezildi.Yarın sona erecek fuarda, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında görüşme olanağı bulacak.