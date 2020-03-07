Erzurum'da, bölgedeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamasına yön verilmesinin amaçlandığı "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"na 35 bini aşkın öğrencinin katıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesi ile Erzurum Teknik, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Iğdır, Artvin Çoruh, Erzincan Binali Yıldırım, Kars Kafkas, Tunceli Munzur, Muş Alparslan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri paydaş olarak katıldı.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Yetenek her yerde" temasıyla açılan ve dün sona eren fuarda, 386'sı şirket, 54'ü ise katılımcı üniversitelere ait 440 stant yer aldı.

Başarılı iş ve bilim insanlarının yanı sıra kurum yöneticileri, akademisyenler ve alanında uzmanların konferans verdiği ve 2 gün süren fuara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerin iş ve staj imkanı bulduğu, işverenlerin öğrenci ile mezunların arasında köprü görevi gördüğü fuara, 11 üniversiten 35 bini aşkın öğrenci katılarak fuarın sunduğu fırsatlardan yararlandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın iki gün sürdüğünü ve 35 bini aşkın öğrencinin katıldığını belirtti.

Fuarın öğrencilerin kariyeri için önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Çomaklı, "Özellikle öğrencilere yönelik hazırlanan kariyer fuarları, gençliği kazanma noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Fuarların gerçekleştiği şehirlere de canlılık kazandırıyor. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA