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Doğu Anadolu'nun saklı cenneti Balık Gölü'nde buzlar eriyor

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve yüzeyi yaklaşık 6 ay buzla kaplı olan Balık Gölü'nde, ilkbaharın gelişiyle birlikte buzlar da erimeye başladı.

21.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:48
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti Balık Gölü'nde buzlar eriyor
Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve yüzeyi yaklaşık 6 ay buzla kaplı olan Balık Gölü'nde, ilkbaharın gelişiyle birlikte buzlar da erimeye başladı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kışın yer yer 1 metreyi bulan buzlarla kaplanıyor.
Kış mevsimi boyunca yaklaşık 6 ay yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü'nde, bölgedeki bazı köylerde yaşayanlar buzu kırıp balık avlayarak geçimlerini sağlıyor.
Yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Balık Gölü, her mevsim ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Buz tabakalarının çözülmesiyle yer yer turkuaz ve ve mavinin tonlarına bürünen gölün, çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi de ayrı güzel bir görüntü oluşturdu.
Havaların ısınmasıyla bölgeye gelmeye başlayan çok sayıda göçmen kuş türü ile otlaklara çıkarılan koyunlar da göle farklı bir güzellik kattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balık Gölü, Güncel
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