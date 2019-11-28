Haberler » Güncel » Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı - Haber

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

28.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:18Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 'nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile 'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve ülkenin genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2
09:36 İndirme yazılımı, kullanıcı bilgisine odaklanıyor
09:35 Öksüz kalan kuzu "anne, anne" diye meliyor
09:33 Lionel Messi bir rekora daha imza attı!
09:31 Polonya'da hasta tilki, alışveriş merkezine girdi
09:31 Vali Çağatay'dan 'halk' toplantısı
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
09:14 Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6.3'lük depreme yakalandı
09:02 Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek
08:41 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
16:50 Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:37:53