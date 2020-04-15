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Doğu Anadolu'ya sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.

15.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:10
Doğu Anadolu'ya sağanak yağış geliyor
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede yarından itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bölgedeki tüm illerde yarın sağanak yağış beklenirken yüksek kesimlerde yağışların kara dönüşebileceği kaydedildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Aziziye ve Kars'ta eksi 4, Ardahan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 2, Erzincan Otlukbeli'de eksi 1 derece olarak kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Güncel
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