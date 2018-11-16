Doğu Avrupa'nın En İyi Spa Oteli Ödülü Afyonkarahisar'a Verildi

16 Kasım 2018 Cuma 16:08



16 Kasım 2018 Cuma 16:08

Afyonkarahisar'da termal bir otel, Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenen "Word Luxury Awards" yarışmasında Doğu Avrupa'nın en iyi spa oteline layık görüldü.İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezya'da düzenlenen "Word Luxury Awards" yarışmasına dünya genelinden yaklaşık 500 otelin katıldığını söyledi.Otellerin yarışmada 3 kategoride aday olduğunu aktaran Gümüşhan, şöyle konuştu:"Süreç yaklaşık bir yıl sürüyor. İncelemeler yapılıyor ve misafirlerin oylarıyla bu ödüle hak kazanıyorsunuz. Doğu Avrupa'nın en iyi spa oteli ödülü yarışmada bize verildi. Bu gerçekten hem bizim için hem de Afyonkarahisar'ımız için güzel bir duygu. Yine personel motivasyonumuz açısından da çok önemli. Ayrıca, Afyonkarahisar'ımızın tanıtımına büyük katkısı olacak."Gümüşhan, yarışmada dünyanın çeşitli otelleriyle de temas ettiklerini de sözlerine ekledi.