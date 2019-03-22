Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi "Göbeklitepe" Temasıyla Düzenlenecek

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Dünyanın birçok yerinden amatör ve profesyonel ralli tutkunlarının katıldığı Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 14'üncüsü, 27-29 Mayıs'ta "Göbeklitepe" temasıyla düzenlenecek.Turizm Geliştirme AŞ ile Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği arasında, Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonu'nda iş birliği protokolü imzalandı.Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, turizmin geliştirilmesi konusunda kentteki bütün kurumlarla ciddi adımlar attıklarını söyledi.Kenti özellikle uluslararası alanda tanıtmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Erin, bu çalışmalar için ciddi yatırımlar da yaptıklarını dile getirdi.Vali Erin, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle turizmde büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade ederek, "Bu yıl düzenleyeceğimiz etkinliklerin özellikle uluslararası düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de çok benimsediğimiz Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi. İnşallah Şanlıurfa'ya ayrı bir renk katacak. Bu etkinlik özellikle sahip olduğumuz başta Göbeklitepe olmak üzere tarihi ve turistik mekanların tanıtımına katkı sağlayacak. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin önemli bir ayağının, Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' temasıyla yapılacak olması bizim için büyük bir kazanım." ifadelerini kullandı.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de ralliyi geçen yıl Çanakkale'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Rallinin büyük bir geri dönüşümü olduğunu belirten Serin, şöyle devam etti:"Bu çalışmamız Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Yarışmacıların yüzde 90'ı yabancı. Önemli olan gelen yabancı sporcuların ülkelerine gönüllü turizm elçisi olarak dönmeleri. Bu çok önemli. Çoğu zaman ön yargıyla geliyorlar. Bazı konularda kafalarında soru işareti oluyor. Türkiye'nin sadece Antalya, İstanbul, Bodrum veya Marmaris'ten ibaret olmadığını gösteriyor, Anadolu'nun zenginliklerini, tarihi ve turizm alanlarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da saha çalışmasıyla gerçekleştirilecek. Biz yarışmacılarımıza Göbeklitepe ile ilgili ödevler verdik. Örneğin bir Göbeklitepe videosu çekerek sosyal medyada paylaşmalarını istedik. Beğenilen videoya da ödül verme gibi çalışmalar planlıyoruz. Diğer yandan Göbeklitepe ve buradaki tarihi mekanları çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını istiyoruz."Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise kentin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını kaydederek, etkinliğin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.Bu yıl "Göbeklitepe" temasıyla 12 ülkede gerçekleştirilecek ralliye katılacak 120 araç Göbeklitepe logosunu kullanacak, bir aracın dış yüzeyine ise Göbeklitepe fotoğraflarıyla giydirme yapılacak.