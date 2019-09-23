Doğu Batı rüzgarı İstanbul'da esti

Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo 'dan piyanist Hyung-Ki Joo, sayısız ödüllere sahip Mercan Dede, son yıllarda farklı tarzlardaki yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avrupa'daki en iyi temsilcimiz Karsu ve dev senfoni kadrosuyla Conductor | Tuluğ Tırpan ve Naci Özgüç yönetiminde Night Flight Sypmhony Orchestra, East West Flight konserleri kapsamında ilk kez bir araya geldiler.

Karsu bilinen şarkılarını seslendirirken,Mercan Dede'nin katılımıyla Gesi Bağları'nı seslendirdi. Hyung-Ki Joo ise klasik müzükten eserler sundu. Müzikseverlerinb coşkuyla izlediği konserde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay için bir arada şarkı söylediler.