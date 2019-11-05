Haberler » Güncel » Doğu Biga Madencilik'ten 112 yeni öğrenci kursu

Doğu Biga Madencilik'ten 112 yeni öğrenci kursu

Doğu Biga Madencilik, paydaş köylerde eğitim gören 112 yeni öğrenciye daha burs verecek.

05.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:18Doğu Biga Madencilik'ten 112 yeni öğrenci kursu
Doğu Biga Madencilik, paydaş köylerde eğitim gören 112 yeni öğrenciye daha burs verecek.

İlk okul-üniversite aralığında eğitim gören öğrencilere yıllık olarak sağlanan burs imkanı olumlu tepkiler aldı. Şirketin burs desteği sağladığı 2 kız öğrenci, eğitim hayatlarını tamamlamalarının ardından Doğu Biga Madencilik'te çalışmaya başladı. Doğu Biga Madencilik'in burs imkanı sağladığı tüm öğrenciler, Kirazlı projesine komşu olan köylerde yaşıyor.

Şirket sözcüsü Çağın Şen, "Doğu Biga, bölgedeki gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor. Şirketimiz 2012 yılından bu yana, burs programının yanı sıra okul tadilatı ve eğitim materyali gibi konularda da destek sağlıyor" dedi.

2010 yılından bu yana Doğu Biga Madencilik bölgedeki yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan çeşitli girişimlere 25 milyon dolar yatırım yaptı. Bu desteklemeler arasında; yöredeki 10 köye temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteyneri, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklerin desteklenmesi, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipmanının desteği, 2012 yılında 14 bin ağaç dikilerek Hatıra Ormanı kurulması gibi çalışmalar yer alıyor. - ÇANAKKALE

Madencilik, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04 Adıyaman kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı
19:04 Adana türkiye un ihracatında dünyada 1'inci, makarnada 2'nci sırada
19:00 Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü genel kurulu - Göksel Gümüşdağ
18:58 Freni boşalan TIR duvara çarptı, sürücüsü öldü
18:58 Dağcılar Şerafettin Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
5.11.2019 19:05:18