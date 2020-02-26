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Doğu bir kez daha başkentte

Doğu Demirkol, stand up gösterilerine 2019'da olduğu gibi 2020'de de yoğun bir şekilde devam ediyor.

26.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:26Doğu bir kez daha başkentte

Demirkol, Ankaralı hayranlarıyla bir kez daha 27 'ta MEB Şura'da buluşacak.

Mizah gücüyle 2019'da yüzden fazla gösterisiyle on binlerce kişiye aynı anda kahkaha attıran Doğu Demirkol, 2020'de de hayranlarının gününü keyiflendirmeye devam ediyor. Demirkol'un yaşadıklarını ve gözlemlerini kendine özgü mizahla sunduğu stand up gösterilerindeki duraklarından biri 27 Şubat'ta Ankara'daki MEB Şura olacak. BKM Mutfak Organizasyonu ile sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, Ankaralı hayranlarıyla bir kez daha buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Doğu Demirkol, başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Safa Sarı ile paylaştığı 'Bayi Toplantısı' adlı sinema filminin çekim sonrası çalışmaları ve 'Tutunamayanlar' dizisinin çekimleri nedeniyle yoğun günler geçirse de stand up gösterilerini aksatmıyor. Tüm yoğunluğuna rağmen aldığı teklifleri geri çevirmeyen Demirkol, hayranlarıyla yüz yüze olmaktan dolayı duyduğu mutluluğun tüm yorgunluğunu giderdiğini belirterek kendisini seyretmeye gidenlerle birlikte kahkaha atmanın yaşamının vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu dile getiriyor.


Ankara, Şubat, MEB, Güncel

Kaynak: Bültenler

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