Haberler » Güncel » Doğu'da 2 il için kar uyarısı - Haber

Doğu'da 2 il için kar uyarısı

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

02.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:27 Doğu'da 2 il için kar uyarısı
Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, ve çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra 'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır il genelinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Akşam ve sabahın ilk saatleri arasında buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus hadisesi etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi 5, Ardahan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 7, Erzurum'da eksi 9, Kars'ta eksi 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da ve Iğdır'da 7, Ardahan'da sıfır, Ağrı'da eksi 2, Erzurum ve Kars'ta eksi 1derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman'da sıfırın altında 19 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Merkez'de 8,7 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor - Haber
11:18   Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak - Haber
11:17   Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz - Haber
11:17   Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu - Haber
11:13   Başkentli kadınlardan sosyal yardım atağı - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
07:24   İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Haber
2.01.2020 11:19:28