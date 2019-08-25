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Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

25.08.2019 13:30 Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 28, Ardahan'da 25, Kars'ta 29, Ağrı'da 31, Tunceli ve Erzincan'da 32 ve Iğdır'da 33 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 5,7 en yüksek sıcaklık ise Iğdır/Merkez: 28,5 derece. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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