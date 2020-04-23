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Doğu'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan doğumlu çocukların yaş günü kutlandı.

23.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:43
Doğu'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi
Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan doğumlu çocukların yaş günü kutlandı.
Iğdır'da Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince, doğum günü 23 Nisan olan 23 öğrenci belirlendi.
Öğrencileri evlerinde tek tek ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren ekipler, doğum günü pastası keserek öğrencilerin yaş günlerini kutladı.
Ziyaretlere İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile polisler de katıldı.
Kars
Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan doğumlu 2 çocuğu evinde ziyaret ederek yaş gününü kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve doğum günü olan Elçin Nisa Aslantaş ve Bedirhan Oğul'un evine giden ekipler, pasta ikram ederek çeşitli hediyeler verdi.
Pasta ve çeşitli hediyeleri alan Aslantaş ve Oğul duygulu anlar yaşayarak bu mutlu günlerini unutmayan ekiplere teşekkür etti.
Erzincan
Erzincan Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan doğumlu 33 öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.
Valilik önünde araçlarını süsleyen okul müdürleri, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile hazırlanan pastaları öğrencilerin evlerine götürdü.
Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Gün ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.
Sürpriz doğum günü karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar ile aileleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür etti.
Ağrı
Ağrı Valiliği "Vefa Sosyal Destek Grubu ", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 çocuğun doğum gününü kutladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan'da dünyaya gelen 100 öğrencinin belirlenmesinin ardından öğretmenlerin de içerisinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri çalışma yaptı.
Yaş pasta alarak evlere giden ekipler, aralarında engelli ve ikizlerin de bulunduğu öğrenciler için pasta kesti, doğum günlerini kutladı.
Doğubayazıt ilçesinde de öksüz ve yetim ailelerini ziyaret eden Kaymakamlık çalışanları, 12 yaşındaki Aslı Ege'ye sürpriz yaparak hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Iğdır, Kars, Güncel , Haber
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