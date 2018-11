Doğu'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:26



24 Kasım Öğretmenler Günü, Doğu Anadolu'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Etkinlikler kapsamında Erzurum'da yapılan programların ilki, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve beraberindekilerin Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ardından Atatürk Üniversitesi önüne geçen Kaygusuz ve beraberindeki okul idarecileri ve öğretmenler, Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın meydanda gösteri sunduğu programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.Programda, Erzurum Vali Vekili Mehmet Yavuz, Kaygusuz ve öğretmenler, Öğretmenler Günü Sergisi'nin açılışını yaptı.Açılış sonrası protokol, Yakutiye Medresesi içerisinde öğretmenlerin yaptıkları resim ve çeşitli el sanatlarından oluşan 48 eseri inceleyip medrese önünde ebru, cam üfleme sanatı ve heykel yapan öğrencilerin stantlarını gezdi.İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, yaptığı açıklamada, hem şehrin tarihini ve kültürünü tanıtmak hem de farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.Kentte bu çerçevede yürüyüş düzenlediklerini aktaran Kaygusuz, "Yürüyüşümüz sonrası Yakutiye Medresesi'nde öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaların sergisini açtık. Sergiden sonra akşam yine şehrimizin tarihini ve kültürünü tanıtan bir salon programı ile bu etkinliklerimizi bitirmiş olacağız. Bu vesileyle bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.ErzincanErzincan'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindekiler, belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı önünde toplandı.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan katılımcılar adına Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Bu törenin ardından İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencilerince Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin sabır ve emek isteyen meslek olduğunu belirterek, "Öğretmenlik, sadece okulda değil, hayatın her safhasında örnek davranışlar sergileyen erdemli kişilerin mesleğidir. Bu bilinçte olduğumuz için her öğretmen bizim için çok değerlidir." dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenleri minnetle ve saygıyla yad ettiğini dile getirerek, "Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, kutlu bir davanın, kutlu birer neferlerisiniz. Çünkü kutlu davalar ancak kutlu neferlerin omuzlarında yükselir. Sizler bir güneş gibisiniz. Bahar güneşi nasıl suya, toprağa, tabiata can veriyorsa sizler de gençlere, çocuklara, ülkelere, toplumlara hayat veriyorsunuz ve can veriyorsunuz." diye konuştu.Emekli öğretmenlerin "Hizmet Şeref Belgesi" ile ödüllendirildiği programda, mesleğe yeni başlayan 53 öğretmen and içti.Programda, öğrencilerin hazırladığı "Öğretmenlik Kutsaldır" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrencilerin şiir ve skeçleri de izleyicilerin beğenisini topladı.Programa, Erzincan Belediye Başkan Vekili Ferhat Yıldız, Baro Başkanı Adem Aktürk, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.KarsKars'ta da Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, görevi başında şehit olan tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği tarih olan ve 24 Kasım 1981'den bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olan bu onur gününüzde siz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.Konuşmaların ardından müzik ve şiir dinletisiyle devam eden program, göreve başlayan yeni öğretmenlerin ant içmesiyle sona erdi. Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.AğrıAğrı'daki 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.Programda, öğrenciler günün önemine ilişkin şiirleri okuyup, tiyatro oyunu sahneledi.Öğretmenlerden oluşan koronun şarkıları seslendirmesiyle devam eden programda, Vali Süleyman Elban emekli olan öğretmenlere plaket ve "Hizmet Şeref Belgesi" takdim etti.Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.TunceliTunceli'de ise Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.Katılımcıların Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edilen kutlama programda konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğretmenlerin bir ülkenin geleceğini belirlemede en önemli etkenlerden olduğunu söyledi. Çeşitli tarihlerde teröristlerce şehit edilen öğretmenlerin isimlerini okuyarak anan Sonel, teröristlerce şehit edilen öğretmenlerin unutulmamasını istedi.Sonel, Tunceli'de öğretmenleri şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Tunceli artık huzur şehri. Huzurla şehrimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de kalite yükseliyor." dedi.Emekli öğretmenlerin "Hizmet Şeref Belgesi" ile ödüllendirildiği programda, mesleğe yeni başlayan 12 öğretmen ant içti.Program, öğretmen ve öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirleri okuması, müzik dinletisi ve düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.