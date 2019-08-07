Doğu'da 3 bin 653 teşvikli yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayıs 2019 verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde mayıs ayında 19 bölgesel, 3 genel olmak üzere 22; bu yılın ilk beş ayında 88 bölgesel, 17 genel, toplam 105, 2001-2019 yılları arasında ise bin 626 bölgesel, 2 bin 22'si genel toplam 3 bin 653 yatırım teşvik kapsamında kaydedildi. Erzurum'un bölge toplamında teşvikli yatırım payı yüzde 11.19 olarak kaydedildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MAYIS DÖNEMİ Bölgede mayıs ayında 19 bölgesel, 3 de genel kategoride 22 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 570 milyon, genel yatırımlar için 19 milyon olmak üzere toplam 589 milyonluk harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlar kapsamında bin 992, genel bazlı yatırımlarda ise 55 olmak üzere toplam 2 bin 47 kişilik iş alanı oluşturulduğu bildirildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ OCAK-MAYIS DÖNEMİ Doğu Anadolu Bölgesinde 2019'un ilk beş ayında 88 bölgesel, 17 genel, toplam 105 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 1.4 milyar, genel yatırımlar için 237 milyon, toplam 1.6 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 6 bin 992, genel yatırımlarda 774 olarak toplam 7 bin 766 kişiye iş kapısı açıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2001-2019 DÖNEMİ Doğu Anadolu Bölgesinde 2001-2019 yılları arasında teşvik belgesi alan yatırımlar için de bölgesel yatırım payı yüzde 44.51'e yükseldi. DOSİAD analizlerine göre bölgede 18 yılda bin 626 bölgesel, 2 bin 22 genel yatırım teşvik kapsamına dahil edildi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 13.4 milyar, genel bazlı teşvikli yatırımlar için ise 20.0 milyar TL tutarında harcama yapıldığı bildirildi. Bölgesel yatırımlarda 94 bin 637, genel yatırımlarda ise 35 bin 596 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.

Kaynak: İHA