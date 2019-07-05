05.07.2019 09:54
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Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etki gösterecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIK 34 DERECE

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 34, Erzincan'da 31, Ağrı'da 28, Kars ve Erzurum'da 25 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

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