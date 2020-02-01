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Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1555 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
, , ve 'de kar ve tipi nedeniyle 1555 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de de kar, tipi ve çığ nedeniyle 95 köy, 212 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 307 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, Çığlı köyü yakınında olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu açmak için çalışma başlattı.
Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı karla mücadele ekipleri de tam donanımlı iş makinelerinin yardımıyla pistte biriken karları temizledi.
Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA


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