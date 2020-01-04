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Doğu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili olacak.

04.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:30 Doğu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, ve 'ta kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta aralıklı kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ile don olayı bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzincan'da 1, Iğdır'da ise sıfır derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölge'de kar kalınlıkları Kars'ta 6, Erzurum'da 10, Ağrı'da 14, Ergan Kayak Merkezi'nde 31, Palandöken Kayak Merkezi'nde 32, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 48 santimetre ölçüldü.
Bölgede buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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